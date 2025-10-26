الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود مكثفة للعثور على طفل سقط داخل بالوعة صرف في شبرا الخيمة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها للعثور على الطفل سليم محمد عبد الباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، والذي سقط داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة مساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، أثناء لهوه بجوار والده الذي كان يقوم بإصلاح سيارته.

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

سقط داخل بالوعة صرف صحي، جهود مكثفة للعثور على طفل بشبرا الخيمة 

وفور تلقي البلاغ، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من الغواصين والمعدات المتخصصة لتمشيط مجرى الصرف في محاولة لانتشال الطفل، إلا أن عمليات البحث لم تسفر حتى الآن عن العثور عليه.

وتواصل فرق الإنقاذ  القليوبية أعمالها على مدار الساعة، بإشراف مباشر من مديرية أمن القليوبية، وسط تواجد ميداني مكثف لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة، إلى جانب فرض كردون أمني حول موقع الحادث لمنع تجمع الأهالي وضمان سير عمليات البحث بأمان.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الجهود مستمرة لحين العثور على الطفل وإنهاء أعمال البحث في أسرع وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي شرق شبرا الخيمة شبرا الخيمة محافظة القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

ضبط طن أسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ترامب: إيقاف الحروب أصبح أكثر من مجرد هواية

عباس يصدر إعلانًا بهوية من يتولى مهام رئيس فلسطين حال شغور المنصب

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

موقف مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

المزيد
الجريدة الرسمية