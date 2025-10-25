السبت 25 أكتوبر 2025
خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول في المطار

مطار القاهرة، فيتو
وفرت شركة ميناء القاهرة الجوي أجهزة تتيح للراكب اختيار شركة السياحة التي يتعامل معها  ونوع السيارة التي تقله من المطار إلى مقر إقامته من خلال أكشاك حجز إلكترونية داخل صالات الوصول جهاز ومن خلال تطبيق على الموبايل.

 

ووفرت للخدمة 18 جهازًا موزعين على مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة وتم تفعيلها وتشغيلها تجريبيا فى الأول من ديسمبر 2024 مع توفير عدد من الأجهزة الاحتياطية لظروف الصيانة والطوارئ.

 

ونرصد خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول في المطار: 

 في البداية يقوم الراكب بتحديد عدد الركاب.

 

 ثم بعد ذلك يختار نوع السيارة

 

ثم بعد ذلك يقوم بتحديد موقعه سواء في صالة السفر 1 أو 2 أو 3 من خلال الجهاز. 

الجريدة الرسمية