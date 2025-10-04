الإسباني روسيندو يعود لتدريب منتخب التايكوندو

التايكوندو، قرر مسئولو اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، تعيين المدرب الإسباني روسيندو ومساعدته جولشاه ألونسو، لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وحتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وجاء قرار اتحاد التايكوندو، ضمن خطة وضعها الاتحاد للعودة إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية من جديد.

ويمتلك روسيندو سيرة ذاتية قوية وكان له تجربة سابقة فى مصر، حيث كان يقود منتخب مصر فى الفترة من 2015 وحتى 2017 واستطاع فى قيادة هداية ملاك بطلة مصر الأولمبية لتحقيق الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

ونجح روسيندو أيضا فى تحقيق نتائج متميزة للاعبين المصريين فى مختلف البطولات التى شارك فيها، أبرزها حصد سيف عيسى ميداليتين فضيتين فى بطولة الجائزة الكبرى بالإضافة إلى تحقيق هداية ملاك ميدالية فضية وأخرى برونزية وسهام الصوالحي ميدالية برونزية كما قاد المنتخب فى دورة الألعاب الأفريقية 2015 وحقق المركز الأول فى الترتيب العام.

وحقق المدرب الإسباني بطولة افريقيا 2016 بـ 7 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق هداية ملاك وسهام الصوالحي وميسون فاروق ونور عبد السلام ورضوي عبد القادر ومعاذ نبيل وغفران ذكي بينما جاءت الفضيات عن طريق سيف عيسى وعمر غنيم ويوسف علي والبرونزيتان عن طريق روان رفاعي وعبد الرحمن جوهري.

وتولي المدير الفني الإسباني من 2018 وحتى الان المدرب الأول لمنتخبات فرنسا الأول والأوليمبي والمسئول عن تدريب وإشراف وتنسيق الفريق، وحقق العديد من الميداليات الأولمبية للاعبين الفرنسين أبرزها ذهبية التيا لوران وبرونزيتان عن طريق التيا لوران وسيريان رافيت، كما قاد المنتخب الفرنسى فى تحقيق ذهبيتان وبرونزيتان فى بطولات العام للتايكوندو.

وسيعاون المدير الفني المدربة جولشاه ألونسو، حيث تعاون المدير الفني الإسباني فى جميع محطاته التدريبيه وفازت بمدربه العام فى حفل التايكوندو العالمى 2015 وافضل مدربه فى بطولة افريقيا 2016 والتى أقيمت بمدينة بورسعيد وأفضل مدربه نسائية فى بطولة الأمريكيتين بالمكسيك 2014 وحققت مع المدير الفني إنجازات عديدة خلال مسيرته التدريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.