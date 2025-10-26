مشروبات تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر

مشروبات تساعد على تهدئة الأعصاب، في ظل وتيرة الحياة المتسارعة والضغوط اليومية التي يمر بها الإنسان، بات التوتر والقلق من أكثر المشاعر شيوعًا بين الناس.



فالعقل يظل في حالة استنفار دائم، والجسد يعاني من آثار التوتر المستمر مثل الأرق، والإرهاق، والشد العضلي. ورغم أن الحلول الدوائية موجودة، فإن كثيرين يفضلون اللجوء إلى الطرق الطبيعية الآمنة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من المشروبات الطبيعية المهدئة للأعصاب، التي تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في الجسم.

والتي تمثل وسيلة آمنة وبسيطة لدعم التوازن النفسي والجسدي، فهي لا تعالج التوتر فحسب، بل تخلق لحظة من الهدوء الداخلي يحتاجها كل إنسان وسط صخب الحياة اليومية.



فقط يكفي أن تختاري المشروب الذي يناسبك وتجعليه جزءًا من روتينك اليومي نحو راحة أعمق ونوم أهدأ وحياة أكثر سلامًا.





مشروبات طبيعية تخفف التوتر والقلق وتهديء الأعصاب

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من المشروبات الطبيعية التي أثبتت الدراسات والأبحاث فاعليتها في تخفيف التوتر والقلق، وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام.

مشروبات عشبية مفيدة

1. البابونج: المشروب الأشهر لراحة الاعصاب

يُعد شاي البابونج من أكثر المشروبات الطبيعية استخدامًا منذ القدم لتهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم. يحتوي البابونج على مركبات الأبيغينين والفلافونويدات التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر العصبي.

تناول كوب من شاي البابونج قبل النوم أو في منتصف اليوم يساعد على تهدئة الجهاز العصبي المركزي، ويقلل من سرعة ضربات القلب التي تصاحب حالات القلق. كما أنه يساهم في تحسين جودة النوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من الأرق أو القلق الليلي.

2. اللافندر (الخزامى).. رائحة تهدئ القلب ومذاق يريح العقل

اللافندر ليس مجرد نبات عطري جميل الرائحة، بل هو من الأعشاب المعروفة بقدرتها الكبيرة على تهدئة التوتر. يمكن تناوله على هيئة شاي أو استنشاق زيته العطري.

يساعد شاي اللافندر على خفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب عند الشعور بالقلق، كما أنه يخفف من أعراض الاكتئاب البسيط ويمنح إحساسًا بالراحة النفسية.

ولتعزيز تأثيره، يمكن مزجه مع القليل من النعناع أو البابونج، مما يخلق مزيجًا مهدئًا قويًا للعقل والجسد.

3. النعناع: راحة فورية من التوتر الذهني والبدني

يتميز النعناع بخصائصه المنعشة والمهدئة في الوقت نفسه. فهو يساعد على استرخاء العضلات، خاصة عضلات الرقبة والكتفين التي تتأثر كثيرًا بالتوتر العصبي.

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج. كما يساعد على التخلص من الصداع الناتج عن الإجهاد الذهني، ويُفضل تناوله دافئًا بعد يوم طويل من العمل أو الدراسة.

وبالإضافة إلى دوره المهدئ، فإن النعناع يساعد أيضًا على تحسين الهضم الذي يتأثر عادة بحالات القلق والتوتر.

4. الشاي الأخضر: توازن مثالي بين النشاط والهدوء

قد يعتقد البعض أن الشاي الأخضر يسبب القلق لاحتوائه على الكافيين، لكن الحقيقة أنه يحتوي أيضًا على مادة الثيانين التي تعمل على تهدئة نشاط الدماغ دون أن تسبب النعاس.

الثيانين يساعد على زيادة موجات ألفا في الدماغ، وهي المسؤولة عن الشعور بالاسترخاء والتركيز في الوقت نفسه. ولهذا فإن كوبًا من الشاي الأخضر يمكن أن يمنحك هدوءًا ذهنيًا مع بقاء درجة من اليقظة، مما يجعله مثاليًا خلال ساعات النهار.

5. الحليب الدافئ: راحة نفسية قبل النوم

الحليب من المشروبات التقليدية المعروفة بقدرتها على تهدئة الأعصاب وتحفيز النوم. يحتوي الحليب على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونا السعادة والنوم.

تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يُشعر الجسم بالدفء والراحة، ويقلل من التوتر العصبي المتراكم خلال اليوم. ويمكن إضافة القليل من العسل أو القرفة لزيادة تأثيره المهدئ وتحسين الطعم.

6. الكاكاو أو مشروب الشوكولاتة الداكنة

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان في تحسين المزاج وتقليل التوتر. فالمغنيسيوم يساعد على تهدئة العضلات وتنظيم عمل الجهاز العصبي، بينما تعمل مركبات الكاكاو على تحفيز إفراز الإندورفين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة.

يفضل استخدام الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الداكنة بنسبة لا تقل عن 70%، مع تحضيرها بالحليب أو بالماء الساخن دون إضافة سكر مفرط للحصول على أفضل فائدة.

7. مشروب الليمون والزنجبيل بالعسل.. توازن بين الطاقة والهدوء

الزنجبيل معروف بدوره في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز المناعة، لكنه أيضًا يمتلك خصائص مهدئة تساعد على خفض مستويات الكورتيزول في الجسم. وعند مزجه مع عصير الليمون والعسل، يصبح مشروبًا مثاليًا لراحة الجسم والعقل.

العسل بدوره يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تساعد على تحسين الحالة المزاجية، بينما يعمل الليمون على تنشيط الذهن بلطف دون إثارة توتر أو انفعال. هذا المزيج مفيد جدًا لمن يعانون من الإرهاق الذهني أو العصبية الزائدة.

8. شاي زهرة العاطفة (Passionflower): هدية الطبيعة للهدوء الداخلي

زهرة العاطفة من الأعشاب التي أثبتت الدراسات فعاليتها في علاج القلق واضطرابات النوم. تحتوي على مركبات طبيعية تعزز إنتاج حمض الغاما أمينوبوتيريك (GABA) في الدماغ، وهو ناقل عصبي يعمل على تهدئة النشاط الزائد للخلايا العصبية.

يمكن تناول كوب من شاي زهرة العاطفة في المساء لتهدئة الذهن وتهيئة الجسم للنوم، كما يمكن دمجه مع البابونج أو اللافندر للحصول على مفعول مضاعف.

9. عصير الكرز أو الكرز الحامض: مشروب طبيعي لمحاربة الأرق والتوتر

الكرز الحامض مصدر طبيعي لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم ويقلل من القلق الليلي. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على خفض الالتهابات الناتجة عن الإجهاد المزمن.

كوب من عصير الكرز قبل النوم قد يكون وسيلة طبيعية فعالة للتخلص من الأرق وتحسين جودة النوم بعمق وهدوء.

مشروبات عشبية

نصائح هامة لزيادة فعالية المشروبات المهدئة

يُفضل تناول هذه المشروبات دافئة لا ساخنة جدًا حتى لا تفقد خصائصها المفيدة.

احرصي على تقليل الكافيين خلال اليوم لأنه يزيد من حدة التوتر.

خصصي وقتًا هادئًا لشربها بعيدًا عن الهاتف أو الضوضاء لتعزيز تأثيرها النفسي.

استمري على تناولها بانتظام، فالمهدئات الطبيعية تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.