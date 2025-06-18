الصحة: تمارين الاسترخاء والتأمل مفاتيح السيطرة على القلق والتوتر

أكدت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفس الأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة، أن القلق ليس دائما أمرا سلبيا، بل يمكن أن يكون محفزا إيجابيًا في بعض المواقف، مثل الاستعداد للامتحانات.

وأوضحت أن "القلق الطبيعي والمناسب للحدث، مثل القلق قبل الامتحان، قد يدفع الطالب لبذل مجهود أكبر في المذاكرة وتحقيق نتائج أفضل".

و حذرت من تحول هذا القلق إلى حالة مفرطة، إذ قد يؤدي حينها إلى التشتت وفقدان التركيز، مما يؤثر سلبًا على الأداء.

وشددت الدكتورة إيمان جابر على أهمية التدخل المبكر بمجرد ملاحظة أعراض القلق، مشيرة إلى أن ممارسة بعض التمارين البسيطة بانتظام يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من التوتر.

تمارين للتخلص من القلق

أكدت أن من بين هذه التمارين: تمارين التنفس العميق، الاسترخاء العضلي، والتأمل الذهني، وهي وسائل فعالة تساعد على تهدئة الأعصاب وتنظيم الانفعالات.

ونصحت بتخصيص جزء من اليوم لممارسة هذه التمارين، خاصة خلال فترات الضغط أو القلق، موضحة أن إدراجها ضمن الروتين اليومي يساهم في تعزيز الصحة النفسية والقدرة على التعامل مع الضغوط بشكل أفضل.

وفي موسم امتحانات الثانوية العامة، تزيد مشاعر التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مما يؤثر سلبًا في الأداء في الامتحانات.

ويعد التحكم في الضغط النفسي خلال هذه الفترة أمرا مهما للحفاظ على التوازن الذهني وتحقيق أفضل النتائج.

أسباب التوتر خلال امتحانات الثانوية العامة

وبحسب الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة يرجع التوتر إلى عوامل متعددة، أبرزها:

١- ضغط التوقعات من الأسرة والمجتمع.

٢- الخوف من الفشل أو من عدم تحقيق المجموع المطلوب لدخول الكلية المرغوبة.

٣- السهر الطويل، وسوء تنظيم الوقت.

٤- تناول المنبهات بشكل مفرط، يزيد من حدة القلق ويؤثر في التركيز والمذاكرة الفعالة.

نصائح فعالة لتقليل التوتر

1. تنظيم الوقت بذكاء

يجب وضع خطة مذاكرة واقعية، تتضمن فترات راحة قصيرة كل ساعة، مع تحديد الأولويات بناءً على صعوبة المواد وموعد الامتحانات.



2. النوم الجيد

النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات يساعد على تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة وتقليل الانفعال.



3. التغذية الجيدة

تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفيتامينات والبروتينات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقليات والمنبهات الزائدة مثل القهوة.



4. التمارين الرياضية الخفيفة

المشي أو تمارين التنفس تساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج.



5. التأمل والتنفس العميق

تخصيص دقائق قليلة يوميًا لممارسة التأمل أو تمارين الاسترخاء يسهم في تهدئة الذهن.



6. الدعم النفسي من الأسرة

كلمات التشجيع والتفهم من الوالدين تخفف الضغط عن الطالب، ويجب تجنب المقارنات أو زيادة الحمل النفسي بالتوقعات العالية.

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