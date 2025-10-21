رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن أعمال غريبة وغير معتادة تقوم بها إثيوبيا في محيط سد النهضة واختراق لعمق الأراضي السودانية، معتبرا أن الأمر يثير العديد من التساؤلات حول اختراق إثيوبيا لأراضي دولة أخرى في أعمال غير معروفة.

رصد أعمال غير معتادة في محيط سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم، أنه تم رصد أعمال غير معتادة في محيط سد النهضة، في ثلاث مناطق، إحداها في عمق الأراضي السودانية، منذ أغسطس الماضي ومستمرة حتى الآن، والثانية جنوب سد السرج الركامي -الأخطر من سد النهضة- على الحدود مع السودان، وهي عبارة عن أعمال حفر بدأت في سبتمبر 2025.

رصد أعمال غريبة في محيط سد النهضة، فيتو

وأشار إلى أن المنطقة الثالثة، التي ظهرت فيها أعمال غير معتادة تقوم بها إثيوبيا، هو ما زعم الإثيوبيين أنه المطار الخدمي لسد النهضة، مدعين استخدامه في الافتتاح الرسمي للسد، لكن مزاعم إثيوبيا لم تكن صحيحة.

الأعمال الغريبة لم تكن موجودة العام الماضي، فيتو

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم، عبر الفيس بوك، عن الأمور الغريبة التي تقوم بها إثيوبيا حاليًا في محيط سد النهضة: "تم ملاحظة بعض الأعمال غير المعتادة في محيط السد الإثيوبي، في 3 نطاقات من بينها نطاق في عمق الأراضي السودانية بنحو 5 كم، وذلك بالتزامن مع إعلان إثيوبيا عن تجهيز منطقة استثمارية وأغراض سياحية في محيط السد"، مضيفًا أن "تاريخ بدء الأعمال من أغسطس الماضي ومستمر حتى اليوم".

إثيوبيا تقوم بأعمال غريبة في محيط سد النهضة، فيتو

إثيوبيا اخترقت السودان وأعمال حفر جنوب السد الأخطر

وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "النطاق الأول في العمق السوداني، ويبدو مرتبط بشبكة طرق وصولًا إلى سد السرج، ويضم بعض المعدات ومبنى حديث في ما يبدو أعمال تعدين مرتبطة بالذهب أو أمر آخر غير معلوم".

وأرفق هاني إبراهيم مقارنة لشهور أغسطس وسبتمبر 2024، للتأكيد أنه لم تكن هناك أعمال في المنطقة، بينما بدأت وتوسعت خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025.

الصور ترصد اختراقات إثيوبيا في محيط سد النهضة، فيتو

أما الأمر الغريب الثاني، قال عنه هاني إبراهيم: إن "النطاق الثاني في الداخل الإثيوبي جنوب سد السرج، على الحدود مع السودان، وتبدو أعمال حفر أو شيء شبيه بأعمال تعدين الذهب، ولكنها بدأت في نهاية سبتمبر".

وتابع الباحث هاني إبراهيم: "النطاق الثالث وهو المطار الخدمي للسد، وسبق الإشارة عن تلك الأعمال، وفسر الإثيوبيين الأمر بأنه مرتبط بما أطلقوا عليه افتتاح السد، رغم عدم وجود ما يشير إلى استخدامه خلال ذلك اليوم".

رصد أعمال حفر جنوب سد السرج، فيتو

وعن تطورات تشغيل سد النهضة حاليًا، قال الباحث هاني إبراهيم "تم تشغيل مفيض السد الإثيوبي مرة أخرى، ولكن بقدرة بوابة واحدة حاليًا تقدر بنحو 155 مليون متر مكعب يوميا بخلاف تشغيل عدد محدود من التوربينات".

