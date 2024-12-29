بعد ظهور قطاعات ضعيفة، باحث في الشأن الإفريقي يكشف سر تسريب سد السرج

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن سر الأعمال التي ظهرت في بعض قطاعات سد السرج، السد الركامي الملحق بسد النهضة والأكثر خطورة منه، وتحديدًا القطاعات القريبة من قناة مفيض سد السرج، والتي ظهرت في شهر أكتوبر الماضي.

ظهور أعمال في قطاعات سد السرج

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن تلك الأعمال التي ظهرت في قطاعات سد السرج، تتعلق بمسألة التسريب من سد السرج، القريبة من نطاق قناة مفيض السرج، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال بدأت في أغسطس، وقت الملء الخامس.

أعمال سد السرج في شهر أكتوبر الماضي، فيتو

وأشار هاني إبراهيم إلى أن أشكال القطاعات التي ظهرت في سد السرج غير مفهومة الأسباب، وخاصة أنه تم الانتهاء من أعمال سد السرج، وقام السد بالملء في نطاق السرج، والمرجح أنها قطاعات ضعيفة تسمح بالتسرب وهو ما ظهر في بعض الصور التي ظهرت في أكتوبر الماضي.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن القطاعات التي ظهرت في صور سد السرج: "فيما يتعلق بملاحظة تم نشرها في أكتوبر الماضي عن بعض الأعمال في قطاعات في سد السرج، تم التأكد وفق بعض الصور من أن بعض الأعمال كانت تتعلق بمسألة التسرب من سد السرج، تحديدًا القطاع القريب من نطاق قناة مفيض السرج".

الانتهاء من سد السرج وظهور قطاعات ضعيفة به

وأوضح هاني إبراهيم أنه من "الملفت أن الأعمال بدأت في أغسطس، في توقيت القيام بالملء الخامس، وغير مفهوم الأسباب التي دعت إلى ذلك، طالما تم الانتهاء من أعمال سد السرج".

ظهور أعمال في قطاعات سد السرج، فيتو

وتابع الباحث هاني إبراهيم أن "السد قام بالملء في نطاق السرج، إلا إذا كانت هناك قطاعات ضعيفة تسمح بالتسرب، وهو ما ظهر في بعض الصور " ظهور غطاء نباتي أعلى الركام".

وأكد هاني إبراهيم أن "إثيوبيا تقوم بسياسة التجريب في مسائل التسرب، حيث تم مراجعة التاريخ الحقيقي لتوقيت التقاط الصورة بين الأسبوع الأول من أغسطس الماضي، والأسبوع الثاني من أغسطس."

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى أن الصور أظهرت "وجود أعمال في قطاعين بسد السرج، القطاع الأول في قناة المفيض الخاصة بالسد الركامي، والتي تم وقف العمل بها من فترة، ويبدو هناك أعمال بها، وهي مخصصة لتصريف الفيضانات العالية لاحقا، عندما ترتفع مناسيب البحيرة في حالة الفيضانات التاريخية، وهي من ضمن 3 مفايض يضمها السد الكارثي " اعلى السد والمفيض الغربي".

لا توجد معلومات عن أسباب تسريب سد السرج

وقال الباحث هاني إبراهيم أن "القطاع الثاني بالقرب من قناة تصريف اختبار التسرب ولا توجد معلومات عن الأسباب..."

ظهور كتل نباتية داخل جسم سد النهضة، فيتو



وعن مسألة التسريب أوضح هاني إبراهيم "مسألة التسرب تعني أن المياه يتم فقدانها في نطاق ركام سد السرج والتربة المحيطة به، وهي خسارة مائية على دولتي المصب، كما أن هناك تأثير لها في مسألة أمان سد السرج على المدى المتوسط، والطويل حسب معدلات التسرب".

جدير بالذكر أن هناك بعض الصور ظهرت لسد السرج، وكان بها بعض الأشكال والقطاعات في سد السرج الركامي، والتي ظهرت في شكل فجوات وكتل رسوبية أو قطاعات وفجوات على سد السرج، ما دفع العديد إلى طرح سؤال عن هذه الكتل الغريبة التي ظهرت في جسم سد السرج الركامي الكثر خطورة من سد السرج، والتي أكد البعض أنها قطاعات يتسرب مياه سد السرج.

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