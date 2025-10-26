مدير برنامج مشروعك في الشرقية: فترة السداد تمتد لـ 5 سنوات

قال العربي الشبراوي، مدير عام مشروعك بـمحافظة الشرقية، إن من أبرز أهداف المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب في المدن والقرى، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من الهجرة الداخلية، وتحسين الدخل، استغلال طاقات الشباب، وتشجيع أفكارهم الجديدة والمبتكرة.

وأضاف الشبراوي أن المشروعات التي يركز عليها المشروع تتنوع إلى عدة أنواع، منها المشروعات القائمة التي ترغب في التوسع، والمشروعات الحرفية والنمطية وفقًا لموارد المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية.

البنوك المشاركة في تمويل المشروعات

وأوضح أن البنوك المشاركة في دعم وتمويل المشروعات ضمن مشروع "مشروعك" هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، بنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان.

حجم التمويل ونسب المساهمة

وأشار الشبراوي إلى أن حجم التمويل المقدم يتراوح من 1,000 جنيه وحتى 1,000,000 جنيه، حيث يتحدد المساهمة بحسب الشريحة التمويلية، كما يلي:

من 1,000 حتى 25,000 جنيه: 0% مساهمة من صاحب المشروع.

من 20,000 حتى 100,000 جنيه: 10% مساهمة من صاحب المشروع.

من 100,000 حتى 250,000 جنيه: 15% مساهمة من صاحب المشروع.

من 250,000 حتى 1,000,000 جنيه: 35% مساهمة من صاحب المشروع.

مدة السداد

أوضح الشبراوي أن مدة السداد تتراوح من سنة ونصف حتى 5 سنوات، وتُحدد وفقًا لكل شريحة من البنوك الممولة، مشيرًا إلى أن القروض تُمنح بشروط بسيطة وميسرة، مع دعم للحصول على التراخيص ودمج النشاط رسميًا.

المشروعات المقترحة في "مشروعك"

وعن المشروعات المقترحة في مختلف المجالات، أشار الشبراوي إلى أنه يمكن للمستفيدين اختيار مشروعات متنوعة في مجالات تجارية، صناعية، وخدمية. من أبرز هذه المشروعات:

المجال التجاري: بقالة، ملابس، أدوات مكتبية، أحذية، مواسير صحية.

المجال الصناعي: ملابس، أحذية، مواد غذائية، منضدة، مسابك.

المجال الخدمي: حرفي كهربائي، ميكانيكي، مطعم، مغسلة، سباك.

كما أضاف أنه يمكن للمستفيدين اختيار مشروعات أخرى حسب رغبتهم واحتياجات السوق المحلي.

المستندات المطلوبة

وأشار الشبراوي إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على القرض تختلف باختلاف حجم المشروع، وتشمل بشكل عام:

بطاقة رقم قومي للعميل + ضامن.

عقد إيجار أو تمليك موثق.

إيصال مرافق حديث.

سجل تجاري + بطاقة ضريبية للمشروعات الأكبر.

خطاب من الوحدة المحلية.

فتح ملف تأميني لصاحب المشروع.

دراسة جدوى للمشروعات الأكبر.

مبادرة البنك المركزي

وأوضح الشبراوي أن هناك مبادرة من البنك المركزي لدعم الشركات والمنشآت التي يبلغ حجم أعمالها من 1 إلى 20 مليون جنيه، وذلك من خلال دعم فائدة مخفضة وفقًا لقرارات البنك المركزي، محذرًا من استخدام التسهيلات الجديدة لسداد ديون قديمة.

وفي ختام تصريحه، دعا الشبراوي الشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم إلى زيارة مقر "مشروعك" الرئيسي بديوان عام محافظة الشرقية، حيث يوجد مكاتب المشروع في (17) مركزًا على مستوى المحافظة لتقديم الدعم والإرشاد.

