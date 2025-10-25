السبت 25 أكتوبر 2025
تضم محمد صلاح، هالاند يستعد لدخول قائمة الكبار بالدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

 يستعد النجم النرويجي إيرلينج هالاند لتحقيق إنجاز تاريخي جديد مع مانشستر سيتي، عندما يواجه فريقه أستون فيلا يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم قياسي جديد لهالاند

هالاند تمكن من التسجيل في جميع مباريات سيتي الأربع خارج أرضه حتى الآن الموسم الجاري، بإجمالي خمسة أهداف، ليواصل تألقه المعتاد في الخطوط الأمامية للفريق السماوي. 

وإذا نجح المهاجم النرويجي في هز شباك أستون فيلا في ملعب “فيلا بارك”، فسيصبح رابع لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يسجل في أول خمس مباريات لفريقه خارج الديار في موسم واحد، بعد:

تييري هنري (2001-2002)

محمد صلاح (2021-2022)

جارود بوين (2023-2024)


 هالاند،  لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، ليؤكد  أنه أحد أبرز الهدافين في عالم كرة القدم الحديثة. 

