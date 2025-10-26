الأحد 26 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حسام المندوه يدعو أهالي كفر طهرمس إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية (فيديو)

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني، فيتو

حثّ الدكتور حسام المندوه الحسيني، المرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة بمحافظة الجيزة، أهالي كفر طهرمس على ضرورة المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكدًا أن المشاركة في التصويت تعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم تجاه مستقبل بلدهم.

كلمة حسام المندوه الحسيني لأهالي كفر طهرمس 

وقال "المندوه" خلال المؤتمر الانتخابي الكبير الذي عُقد في كفر طهرمس: "يوم الانتخابات هو يوم تحديد مصير، مش يوم عادي زي باقي الأيام، ولو منزلتش تنتخب يبقى ماتلومش غير نفسك"، مشددًا على أن هذا اليوم يمثل ترجمة حقيقية لإرادة الشعب.

حسام المندوه يحث أهالي كفر طهرمس على ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 

وأضاف: "المشاركة في الانتخابات أمر شديد الأهمية، لأنها التعبير الصادق عن الإرادة الشعبية، وهي التي تحدد مستقبل الدائرة والبلد كلها".

تحية خاصة من حسام المندوه الحسيني لأهالي كفر طهرمس 

ووجّه "المندوه" تحية خاصة لأهالي كفر طهرمس قائلًا: "مشوفتش من أهالي كفر طهرمس غير كل احترام وتقدير، أهل كفر طهرمس صنعوا التاريخ، وبيجددوا دلوقتي صناعة المستقبل"، مشيرًا إلى أن دعمهم المتواصل كان سببًا رئيسيًا في ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وتابع قائلًا: "شعب كفر طهرمس هو البطل الحقيقي في كل ما تحقق، وكان الداعم الأول لنا في الانتخابات الماضية"، مؤكدًا أن الناخب هو المحرك والدافع الحقيقي تحت قبة البرلمان.

واختتم "المندوه" كلمته قائلًا: "بقول لكل ناخب، اوعى تضل الطريق، خطينا مع بعض خطوات والمواطن هو السبب الحقيقي في نجاحها".

