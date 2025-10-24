"بدونه لن نصل للطريق الصحيح"، حسام المندوه يوضح سر اختياره رمز "الكتاب" في الانتخابات (صور)

أوضح الدكتور حسام المندوه الحسيني المرشح في الانتخابات البرلمانية عن دائرة بولاق الدكرور سر اختياره رمز " الكتاب"، مضيفا:"نؤمن أنه بدون الكتاب لن نصل للطريق الصحيح ولن ندرك معاني الماضي أو فرص المستقبل".

المندوه الحسيني لأهالي بولاق الدكرور: الخير قادم لكم ولمصر

وأضاف "المندوه" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في منطقة بولاق الدكرور بحضور حشد كبير من أهالي الدائرة: "الخير قادم أكتر وأكتر لمنطقة بولاق الدكرور وأبناء مصر، لأن مصر جاءت ثم جاء التاريخ بعدها ".



حسام المندوه يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025

وفي وقت سابق أعلن النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، عن تقدمه رسميًا بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وذلك على المقعد الفردي ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "الكتاب" ورقم (1) في القائمة الفردية.



وقال المندوه، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي

"فيس بوك": "بسم الله.. توكلنا على الله... تقدمتُ بأوراق ترشحي لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة بولاق الدكرور، وحصلت على رمز الكتاب رقم (1) فردي عن حزب مستقبل وطن".



ووجه النائب الشكر إلى أهالي الدائرة، مؤكدًا أنهم شركاء في كل خطوات النجاح، مضيفًا:"كل الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لأهالينا وإخواتنا في بولاق الدكرور اللي اشتغلوا معانا لحظة بلحظة، وكانوا وما زالوا شركاء نجاح".

كما وعد المندوه ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين، مؤكدًا:"أعدكم أن أكون عند حسن ظنكم، وأن أعمل بكل إخلاص من أجل خدمتكم وخدمة بلدنا مصر"، مختتمًا رسالته بتحية وطنية:"تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر".

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025

وتُجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات من بينها الجيزة، وتبدأ عمليات التصويت خارج البلاد يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن نتائج المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وتُجرى جولة الإعادة يومي 3 و4 ديسمبر داخل البلاد، وتُعلن نتائج الإعادة يوم 11 ديسمبر

