“لسة الكتاب فيه كتير”، حسام المندوه يعد باستكمال مسيرة التنمية في بولاق الدكرور (صور)

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور على أهمية زيادة حالة الوعي لدى المواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

حسام المندوه لأهالي بولاق الدكرور: شعارنا المرحلة القادمة “ توكلنا على الله”

وقال الدكتور حسام المندوه خلال كلمته في المؤتمر الانتخابي الكبير الذي عُقد بمنطقة بولاق الدكرور، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مضيفًا: “عندنا مشوار كبير، وعايزين نحط إيدينا في إيد بعض، كان شعارنا في الماضي ”إرضي الله"، وشعارنا في المرحلة القادمة “توكلنا على الله”.

حسام المندوه يوضح خطته المستقبلية لتطوير منطقة بولاق الدكرور

وأوضح أن خطته المستقبلية تهدف إلى زيادة عدد المستشفيات، ودعم الأندية الرياضية، والتوسع في إنشاء مراكز الشباب والمدارس، مؤكدًا أن العمل مستمر لخدمة الأهالي، وقال: "مع بعض إن شاء الله مكملين.. ولسه الكتاب فيه كتير".

المندوه لأهالي بولاق: صوت كل مواطن هو لبنة أساسية في بناء مستقبل أفضل للمنطقة

ووعد الدكتور المندوه أهالي بولاق بتقديم كشف حساب كامل عن فترة تواجده في البرلمان، مؤكدًا حرصه على الشفافية والمصارحة مع المواطنين، كما دعا الجميع إلى المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات القادمة، مؤكدًا أن صوت كل مواطن هو لبنة أساسية في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025



وتُجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات من بينها الجيزة، وتبدأ عمليات التصويت خارج البلاد يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن نتائج المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وتُجرى جولة الإعادة يومي 3 و4 ديسمبر داخل البلاد، وتُعلن نتائج الإعادة يوم 11 ديسمبر.

