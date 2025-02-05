الأربعاء 05 فبراير 2025
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صحة ومرأة

منها ارتجاع المريء، تعرف على أسباب آلام الصدر

آلام الصدر
آلام الصدر

الشعور بآلام الصدر يسبب القلق خاصة في حالة عدم معرفة أسبابه ويمكن أن يساعد معرفة أسباب آلام الصدر في تخفيف القلق.

يمكن أن يكون ألم الصدر مروعًا وصعبًا وغالبًا ما يرتبط بالسكتة القلبية أو حتى النوبة القلبية.

ويبدأ العديد من المرضى في القلق بشأن مشاكل القلب أو النوبة القلبية المحتملة وفي معظم الحالات، تكون آلام الصدر المرتبطة بالقلب خطيرة بالفعل، ولكن هناك أسباب أخرى للشعور بآلام الصدر ناتجة عن مصادر مختلفة. 

ويوجد مجموعة من أسباب آلام الصدر بحسب Times of india 

 

١- مرض الارتجاع المعدي المريئي 
وغالبا ما يتم الخلط بين مرض الارتجاع المعدي المريئي وألم القلب وهو عبارة عن تدفق حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الشعور بحرقة في الصدر؛ وهو معروف أكثر باسم حرقة المعدة ويمكن أن يتطور الألم عند تناول الطعام أو الاستلقاء أو الانحناء وعادةً ما يتم علاج مرض الارتجاع المعدي المريئي بتغييرات في نمط الحياة والتدخلات الغذائية وأحيانًا الأدوية.

إجهاد العضلات والعظام


يمكن أن يكون سبب آلام الصدر إجهاد العضلات، والالتهاب، وإصابة جدار الصدر، أو الأضلاع، أو العضلات بين الأضلاع ويمكن أن يؤدي وضع الجسم السيئ، أو رفع الأشياء الثقيلة، أو حتى نوبات السعال الشديدة إلى إجهاد عضلات الصدر، مما يسبب عدم الراحة. غالبًا ما يخفف الراحة والتمدد اللطيف، إلى جانب الأدوية المضادة للالتهابات، من الأعراض.

نوبات الهلع والقلق


يمكن التعبير عن التوتر والقلق ونوبات الهلع جسديًا، مما قد يسبب ألمًا حادًا في الصدر وخفقانًا وضيقًا في التنفس ودوارًا وفي بعض الحالات، قد يكون من الصعب التمييز بين نوبة الهلع والحدث القلبي، لذا فإن الحصول على المشورة الطبية أمر ضروري إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة.

آلام الصدر 
آلام الصدر 

الحالات الرئوية


يمكن أن تسبب المشكلات المتعلقة بالرئة، مثل الالتهاب الرئوي أو الانسداد الرئوي، ألمًا في الصدر مما يؤدي إلى ألم حاد يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال ويحدث الانسداد الرئوي، وهو حالة قد تهدد الحياة، عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم في الرئتين، وغالبًا ما يصاحب ذلك ألم مفاجئ في الصدر وصعوبة في التنفس.

تشنجات المريء


قد تحاكي تشنجات المريء آلام الصدر الناجمة عن أمراض القلب، وهي تنطوي على تقلص شديد مفاجئ للمريء وقد تؤدي إلى صعوبة في البلع، والشعور بالانقباض، وحتى آلام في الظهر أو الذراع ويساعد تغيير النظام الغذائي، وعلاج الإجهاد، وأحيانًا مضادات التشنجات في علاج هذا الاضطراب.

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الهربس النطاقي


يؤدي تنشيط العدوى الفيروسية بواسطة فيروس الحماق النطاقي إلى حالة تُعرف باسم القوباء المنطقية، وتتميز بالألم قبل ظهور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يكون موضعيًا ومن نوع الحرقان او الوخز على جانب واحد من الصدر ويتم إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات بالإضافة إلى مسكنات الألم.

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