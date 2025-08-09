أعراض النوبة القلبية لدي الرجال والنساء وطرق الوقاية منها

النوبة القلبية، أو ما يُعرف طبيًا بـ احتشاء عضلة القلب، هي حالة طبية طارئة تُهدد الحياة، تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب أو يقل بشكل كبير، مما يؤدي إلى تلف وموت خلايا القلب، ويُمثِّل الوقت عنصرًا حاسمًا في علاج هذه الحالة، حيث إن كل دقيقة تأخير قد تُسبب تلفًا دائمًا في القلب أو حتى الوفاة.

أعراض النوبة القلبية

تتنوع أعراض النوبة القلبية، وقد تختلف بين الرجال والنساء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتشمل العلامات الأكثر شيوعًا ما يلي:

ألم في الصدر (الذبحة الصدرية): غالبًا ما يُوصف بأنه ضغط، أو ثقل، أو انزعاج، أو ألم شديد في الصدر قد ينتشر إلى الذراع الأيسر أو كلا الذراعين، والكتف، والرقبة، والفك، والظهر، أو حتى أسفل البطن.

ضيق في التنفس: صعوبة في التنفس أو شعور بالإرهاق.

أعراض أخرى: الشعور بالغثيان، والتعرُّق البارد، والخفقان، والدوار، والإغماء، أو شعور بالقلق الشديد وقرب الموت.

من المهم ملاحظة أن النساء قد تظهر لديهن أعراض مختلفة، مثل الغثيان، والقيء، والأرق، أو آلام في الظهر أو الكتفين، وقد لا يُعانين من ألم الصدر النموذجي، وكثيرًا ما يُخطئ البعض في تشخيص النوبة القلبية، معتقدين أنها مجرد حرقة في المعدة أو عسر هضم

أسباب النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية في معظم الحالات بسبب تراكم لويحات دهنية لزجة على جدران الشرايين التاجية، في عملية تُعرف بـ تصلب الشرايين. وعندما تتمزق هذه اللويحات، تتكون جلطة دموية قد تسد الشريان بالكامل، مما يمنع الدم من الوصول إلى عضلة القلب.

وتُعد هناك عوامل خطر رئيسية تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية:

العمر والجنس: يزداد الخطر مع التقدم في السن، ويبدأ بشكل عام عند الذكور في سن 45 عامًا، وعند الإناث في سن 50 عامًا أو بعد انقطاع الطمث.

التاريخ العائلي: وجود تاريخ مرضي لأمراض القلب أو النوبات القلبية لدى أحد الوالدين أو الأشقاء، وخاصة في سن مبكرة.

نمط الحياة: التدخين، والنظام الغذائي الغني بالدهون، وقلة النشاط البدني، والإفراط في شرب الكحول، وتعاطي المخدرات.

حالات صحية مزمنة: مثل مرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول.

في حالات نادرة (حوالي 5% من الحالات)، قد تحدث النوبة القلبية نتيجة أسباب أخرى، مثل التشنج الشرياني، أو حالات طبية نادرة تُسبب تضيّق الأوعية الدموية، أو جلطة دموية قادمة من مكان آخر في الجسم.

علاج النوبة القلبية

عند الاشتباه في نوبة قلبية، يُشخّص الأطباء الحالة في غرفة الطوارئ من خلال الفحص البدني، ومراقبة العلامات الحيوية، وإجراء مجموعة من الفحوصات:

فحوصات الدم: لقياس مستوى التروبونين القلبي، وهو بروتين يظهر في الدم عند تلف خلايا عضلة القلب.

تخطيط كهربية القلب (ECG): لتحديد ما إذا كان هناك تلف في القلب واكتشاف أي اضطراب في نظم القلب.

تخطيط صدى القلب: باستخدام الموجات فوق الصوتية لإنتاج صورة للقلب ووظائفه.

تصوير الأوعية التاجية: إجراء يستخدم الأشعة السينية وصبغة خاصة لتحديد موقع الانسداد.

يهدف العلاج إلى استعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب بأسرع وقت ممكن، يتضمن العلاج عدة خيارات:

أدوية: مثل مميعات الدم، والنيتروجليسرين، والأدوية المذيبة للجلطات، بالإضافة إلى مسكنات الألم وحاصرات بيتا.

القسطرة القلبية (التدخل التاجي عن طريق الجلد PCI): يتم خلالها فتح الشريان المسدود باستخدام بالون ووضع دعامة لإبقائه مفتوحًا.

جراحة مجازة الشريان التاجي (CABG): وهي جراحة قلب مفتوح يتم خلالها استخدام وعاء دموي من جزء آخر من الجسم لإنشاء مسار جديد للدم يتجاوز الجزء المسدود من الشريان.

تختلف فترة التعافي حسب نوع العلاج، حيث تكون أقصر بعد القسطرة (حوالي 4 أيام في المستشفى)، وأطول بعد جراحة المجازة (من 8 إلى 12 يومًا).

الوقاية من النوبة القلبية

بالرغم من أن بعض عوامل الخطر لا يمكن التحكم بها، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية من النوبة القلبية أو تقليل شدتها:

الفحص الطبي الدوري: يساعد في الكشف عن علامات مبكرة لأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين: جميع منتجات التبغ تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نمط حياة صحي: ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي (مثل حمية البحر الأبيض المتوسط)، والحفاظ على وزن صحي.

إدارة الحالات الصحية المزمنة: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

تقليل التوتر: من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء.

من الضروري الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة وحضور جميع المواعيد الطبية. بالنسبة للمرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية بالفعل، يُنصح بشدة بالانضمام إلى برنامج إعادة التأهيل القلبي، الذي يهدف إلى تقليل خطر الإصابة بنوبة أخرى من خلال تقديم المشورة والإشراف الطبي.

