أهمها ألم بالذراعين، العلامات المبكرة للنوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يحدث انقطاع في إمداد الدم لجزء من عضلة القلب، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب انسداد في أحد الشرايين القريبة، وتشمل الأعراض ألمًا في الصدر قد ينتشر، وهي حالة طبية طارئة تتطلب العلاج في المستشفى.

يشعر الشخص الذي يعاني من نوبة قلبية -أو احتشاء عضلة القلب- بألم في صدره وأجزاء أخرى من جسمه، بالإضافة إلى أعراض أخرى، بما في ذلك الغثيان والتعرق وضيق التنفس، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

إن اكتشاف العلامات المبكرة للنوبة القلبية والحصول على العلاج الفوري أمر بالغ الأهمية ويمكن أن ينقذ حياة الشخص.

تختلف النوبة القلبية عن السكتة القلبية، حيث يتوقف القلب عن العمل تمامًا، لكن كلاهما حالة طبية طارئة، بدون علاج، يمكن أن تؤدي النوبة القلبية إلى السكتة القلبية.

أعراض النوبة القلبية

نظرًا لأن النوبات القلبية يمكن أن تكون قاتلة، فمن الأهمية بمكان التعرف على التحذيرات في أسرع وقت ممكن والاتصال بخدمات الطوارئ، وتشمل الأعراض:

الشعور بالضغط أو الضيق أو الألم أو الانقباض أو الوجع في الصدر

ألم ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر

شعور بالسحق أو الثقل في الصدر

شعور مشابه لحموضة المعدة أو عسر الهضم

غثيان وأحيانًا قيء

شعور بالرطوبة والتعرق

ضيق التنفس

شعور بالدوار أو الدوخة

في بعض الحالات، القلق الذي قد يشبه نوبة الهلع

السعال أو الصفير، إذا تراكم السائل في الرئتين

يمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية في ترتيبها ومدتها - فقد تبدأ ببطء أو تكون متقطعة على مدار عدة ساعات.

قد تتطور أيضًا الأعراض التالية:

نقص الأكسجين في الدم: يتضمن ذلك انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

الوذمة الرئوية: يتضمن ذلك تراكم السوائل في الرئتين وحولهما.

الصدمة القلبية: تتضمن ذلك انخفاض ضغط الدم فجأة لأن القلب لا يستطيع إمداد بقية الجسم بالدم الكافي للعمل بشكل كافٍ.

وتختلف حالات الإصابة بالنوبات القلبية بين الإناث والذكور.

أسباب الإصابة بالنوبة القلبية

السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالنوبة القلبية هو الانسداد الكامل أو الجزئي في أحد الشرايين القريبة من القلب.

قد ينتج هذا عن مرض القلب التاجي، حيث تتجمع اللويحات - المكونة من الكوليسترول ومواد أخرى - في الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها، وبمرور الوقت، يمكن أن يعيق هذا تدفق الدم.

الأسباب الأقل شيوعًا تشمل:

تشنجات الشريان التاجي

جلطات الدم

تشريح الشريان التاجي التلقائي

إساءة استخدام المخدرات، مثل الكوكايين، مما يتسبب في تضييق الأوعية الدموية

علاج النوبة القلبية

النوبة القلبية تهدد الحياة وتحتاج إلى عناية طارئة، ويمكن أن يزيد العلاج السريع بشكل كبير من فرصة بقاء الشخص على قيد الحياة.

إذا عانى الشخص من أعراض النوبة القلبية، فيجب عليه أو على شخص آخر الاتصال بخدمة الطوارئ على الفور.

في حالة السكتة القلبية

تتضمن علامات السكتة القلبية فقدانًا مفاجئًا للاستجابة والتنفس الطبيعي، إذا حدث هذا، تنص جمعية القلب الأمريكية (AHA) على أنه يجب على الشخص:

التحقق من استجابة الشخص:

اضغط على كتف الشخص المصاب واسأله عما إذا كان بخير.

قم بالضغط اليدوي على الصدر:

اربط أصابعك معًا وضع قاعدة يديك في منتصف صدر الشخص.

ضع كتفيك فوق يديك، واربط مرفقيك، واضغط بقوة وبسرعة، بمعدل 100-120 ضغطة في الدقيقة.

اسمح للصدر بالارتفاع مرة أخرى بين كل ضغطة.

استمر في هذه الحركات حتى يبدأ الشخص في التنفس أو الحركة، حتى يتمكن شخص آخر من تولي الأمر، أو حتى تشعر بالإرهاق.

مضاعفات النوبة القلبية

يعاني بعض الأشخاص من مضاعفات بعد النوبة القلبية، واعتمادًا على مدى شدة الحدث، قد تشمل هذه المضاعفات:

الاكتئاب: قد يشعر بعض الأشخاص بالاكتئاب بعد النوبة القلبية، ولكن التواصل مع الأحباء ومجموعات الدعم يمكن أن يساعد.

عدم انتظام ضربات القلب: ينبض القلب بشكل غير منتظم، إما بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.

الوذمة: يتراكم السائل ويسبب تورمًا في الكاحلين والساقين.

تمدد الأوعية الدموية: يتراكم النسيج الندبي على جدار القلب التالف، مما يتسبب في ترقق وتمدد عضلة القلب، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين كيس، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تجلط الدم.

الذبحة الصدرية: يصل الأكسجين غير الكافي إلى القلب، مما يسبب ألمًا في الصدر.

فشل القلب: لم يعد القلب قادرًا على ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى التعب وصعوبة التنفس والوذمة.

تمزق عضلة القلب: هذا تمزق في جزء من القلب بسبب الضرر الناجم عن نوبة قلبية.

يمكن أن يساعد العلاج والمراقبة المستمرة في تقليل خطر حدوث هذه المضاعفات.

التعافي من النوبة القلبية

قد يستغرق التعافي عدة أشهر، اعتمادًا على شدة النوبة القلبية وعوامل أخرى، مثل السبب وعمر الشخص.

قد تختلف فترات التعافي قبل أن يتمكن الشخص من استئناف عاداته المعتادة في المجالات التالية:

النشاط البدني

العودة إلى العمل

القيادة

العلاقة الحميمية

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