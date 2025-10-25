السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

كوفاتش يعلن تشكيل بوروسيا دورتموند في مواجهة كولن بالدوري الألماني

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

الدوري الألماني، أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كولن، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام كولن

يدخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام كولن بتشكيل مكون من 

مباراة بوروسيا دورتموند ضد كولن تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لتقارب الطموحات بين الفريقين هذا الموسم، حيث يسعى دورتموند للعودة إلى المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يبحث كولن عن مفاجأة خارج الديار أمام أحد أعرق أندية أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد كولن والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة بوروسيا دورتموند ضد كولن في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ، على أرض سيجنال إيدونا بارك، الذي يتسع لأكثر من 81 ألف متفرج في أجواء جماهيرية تعد من الأجمل في العالم، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات دبي الرياضية 

