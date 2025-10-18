الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

بايرن ميونخ يفوز 1/2 على بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

الدوري الألماني، حقق فريق بايرن ميونخ فوزا هاما على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على  ملعب “أليانز أرينا”، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني.

سجل هدف بايرن ميونخ اللاعب هاري كين في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، ومايكل أوليز في الدقيقة 79، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 84.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: سيرج بواي – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – كونراد لايمر

خط الوسط: جوشوا كيميتش – أليكس بافلوفيتش – جاكسون

خط الهجوم: لويس دياز – مايكل أوليس – هاري كين

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي، برصيد 21 نقطة، فيما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع، برصيد 14 نقطة.

الجريدة الرسمية