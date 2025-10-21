الأربعاء 22 أكتوبر 2025
دورتموند يضرب كوبنهاجن على ملعبه برباعية في دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا مستحقا على حساب مضيفه إف سي كوبنهاجن الدانماركي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب باركن، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بوروسيا دورتموند بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق فيليكس نميتشا، ثم تعادل كوبنهاجن في الدقيقة فالديمار أنطون في الدقيقة 34 

وتمكن دورتموند من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني في الدقائق 61 و77 و87 عن طريق رامي بن سبعيني وفيليكس نميتشا وفابيو سيلفا

واستطاف كوبنهاجن تضييق الفارق بإحراز الهدف الثاني عن طريق فيكتور دادسون في الدقيقة 90+1

تشكيل دورتموند أمام إف سي كوبنهاجن

دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام إف سي كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: فالديمار أنتون - نيكو شلوتيربيك - رامي بن سبعيني 

الوسط: يان كوتو - جوب بيلينجهام - فيليكس نميشا - دانيال سفينسون

الهجوم: يوليان براندت - سيهرو جيراسي - ماكسيميليان بيير

 

تشكيل إف سي كوبنهاجن أمام بوروسيا دورتموند

فيما دخل فريق إس في كوبنهاجن مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دومينيك كوتارسكي

الدفاع: جونوسكي سوزوكي - جابريل بيريرا - بانتيليس هاتزيدياكوس - بيرجر ميلنج

الوسط: جوردان لارسون - لوكاس رييف ليراجير - وليام كليم - إلياس العاشوري

الهجوم: يوسوفا موكوكو - فيكتور كلايسون

 

 

