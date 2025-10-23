فان دايك يكشف عن اجتماع سري في ليفربول بعد الخسارة من مانشستر يونايتد

أكد قائد نادي ليفربول، فيرجيل فان دايك، أنه دعا إلى اجتماع للاعبين في أعقاب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، لكنه أصر على أنه لم يكن اجتماع "قمة أزمة".

وجاءت خسارة الريدز يوم الأحد (2-1) أمام يونايتد في أنفيلد لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي للفريق، وهذه الخسارة تركت ليفربول في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن المتصدر آرسنال.

تفاصيل الاجتماع بين لاعبي ليفربول

في الوقت الذي اعترف فيه فان دايك بأن المزاج كان متدنيا في ملعب تدريب كيركبي، يوم الاثنين الماضي، وقال إن الاجتماع كان فرصة للمجموعة للتجمع والتحدث بصراحة عن مستواهم الأخير.

وأضاف قائد الريدز: "يوم الإثنين، كان الجميع حزينًا لأننا خسرنا أمام يونايتد على أرضنا، لم نخسر الكثير من المباريات على أرضنا خلال فترة وجودي في ليفربول".

وأضاف: "كان الأمر صعبًا في ظل تلك الظروف، لذلك اجتمعنا يوم الاثنين، لكنه لم يكن اجتماع أزمة، نعلم جميعًا كيف يمكن أن تتغير الأمور، نحن في شهر أكتوبر فقط".

وتابع: "من الواضح أننا أجرينا أيضا استخلاصًا صحيحًا للمعلومات مع المدرب، ولكن كان لدينا أيضًا اجتماع منفصل كلاعبين، أردت أن أقول بعض الأشياء، هذا ليس شيئًا أفعله بعد كل مباراة، دعونا نحافظ على هذا النحو".

