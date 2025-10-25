جامعة المنصورة تستقبل وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية

استقبل الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، اللواء الدكتور أحمد التاودي، مدير مكتب القاهرة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي)، والدكتور عماد ساويرس، أستاذ جراحة العظام والسفير الدولي المصري للجراحة بجمعية الجراحين الملكية بإدنبرة، وذلك بحضور الدكتور علاء وفا، المشرف الأكاديمي العام للبورد العربي بكلية الطب ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تجديد الاعتماد البرامجي لقسم جراحة العظام بكلية الطب

وتهدف الزيارة إلى تجديد الاعتماد البرامجي لقسم جراحة العظام بكلية الطب، في إطار سلسلة تجديد الاعتمادات البرامجية للأقسام الإكلينيكية المختلفة بالكلية، تنفيذًا لخطة الجامعة — بقيادة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة — نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، وتدويل البرامج الأكاديمية والطبية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يدعم مسيرة الجامعة كقلعة طبية وتعليمية رائدة في مصر والعالم العربي.

وخلال اللقاء، رحَّب الدكتور طارق غلوش بوفد المجلس العربي، مشيدًا بجهود البورد العربي في دعم وتطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي في الوطن العربي، ومؤكدًا حرص جامعة المنصورة على تعزيز التعاون المستمر مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية في مختلف التخصصات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بجودة برامج الدراسات العليا والتدريب الإكلينيكي وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة المنصورة تُعَدّ من أوائل المراكز الطبية المصرية المعتمدة كمراكز تدريب للبورد العربي منذ عام 2018، حيث تستقبل متدربين من مختلف الدول العربية في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الجامعة على المستويين الإقليمي والعربي.

إمكانات بشرية وتجهيزات طبية متقدمة داخل كلية الطب ومستشفيات جامعة المنصورة

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور أحمد التاودي عن تقديره لما شاهده من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية متقدمة داخل كلية الطب ومستشفيات جامعة المنصورة، مؤكدًا أن الكلية تُعَدّ نموذجًا متميزًا في تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يجعلها منارة للتعليم الطبي والتدريب السريري في العالم العربي.

جامعة المنصورة تمتلك منظومة طبية وتعليمية رائدة

كما أكَّد الدكتور عماد ساويرس أن جامعة المنصورة تمتلك منظومة طبية وتعليمية رائدة، قادرة على إعداد كوادر طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، مشيرًا إلى أن ما يقدمه قسم جراحة العظام من تدريب وبرامج أكاديمية يعكس التزام الجامعة بمعايير البورد العربي واستمرارية التطوير والتحسين المستمر.

تجديد اعتماد قسم جراحة العظام

من ناحيته، أوضح الدكتور علاء وفا أن تجديد اعتماد قسم جراحة العظام يُعَدّ خطوة جديدة في مسيرة كلية الطب نحو الريادة الإقليمية في مجال التعليم الطبي، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دائمًا إلى تطوير برامجها الأكاديمية والمهنية بما يتماشى مع رؤية جامعة المنصورة في تحقيق التميز والريادة والابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

مناقشة سبل تطوير المناهج التدريبية

عقب الاستقبال، توجَّه الوفد بمصاحبة الدكتور علاء وفا لزيارة كلية الطب ولقاء كلٍّ من الدكتور ماجد الشناوي، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور بركات الألفي، مدير التدريب الطبي بالقسم، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم استعراض آليات التدريب الإكلينيكي بالقسم، وخططه الأكاديمية، ومعايير تقييم المتدربين، ونظام الإشراف العلمي المعتمد، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير المناهج التدريبية لتواكب أحدث الممارسات العالمية في تخصص جراحة العظام.

الاطلاع على ملفات المتدربين وتقارير الأداء والأنشطة البحثية

كما تناول الاجتماع مناقشة نتائج تقييم الأداء للسنوات السابقة، والاطلاع على ملفات المتدربين وتقارير الأداء والأنشطة البحثية والإكلينيكية التي ينفذها القسم في إطار برامج البورد العربي، إلى جانب استعراض التجهيزات الطبية والبنية التحتية التي تدعم العملية التدريبية بمستشفيات جامعة المنصورة.

تعزيز الشراكة المستمرة بين جامعة المنصورة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المستمرة بين جامعة المنصورة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وتجديد الثقة في كفاءة الأقسام الإكلينيكية بالكلية، بما يعزز مكانة الجامعة كمنارة علمية وطبية رائدة على المستويين الوطني والعربي.

