محافظ القاهرة: عروض كرنفالية وشاشات عرض لبث احتفالات المتحف المصرى الكبير

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لمحافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

شارك فى الاجتماع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، وعددًا من قيادات المحافظة، والأجهزة المعنية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة كافة خطوط سير الوفود القادمة لحضور الاحتفالية، وإبراز الوجه الجمالى وأعمال التطوير للمناطق والطرق المؤدية من القاهرة للمتحف الكبير.

وأشار محافظ القاهرة إلى إنه سيتم تخصيص عددًا من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبرى أكتوبر، وبصلاح سالم - اتجاه المطار، وبجوار وزارة المالية- حى غرب مدينة نصر، وأعلى الجبلاية (كوبري أكتوبر)، وبجوار برج أم كلثوم، وأمام مطلع كوبرى ١٥ مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.