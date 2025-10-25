السبت 25 أكتوبر 2025
محافظ القاهرة: عروض كرنفالية وشاشات عرض لبث احتفالات المتحف المصرى الكبير

محافظ القاهرة يبحث استعدادات افتتاح المتحف المصرى، فيتو

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لمحافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

شارك فى الاجتماع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، وعددًا من قيادات المحافظة، والأجهزة المعنية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة كافة خطوط سير الوفود القادمة لحضور الاحتفالية، وإبراز الوجه الجمالى وأعمال التطوير للمناطق والطرق المؤدية من القاهرة للمتحف الكبير.

 

رئيس حي الهرم يتفقد محيط المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

وأشار محافظ القاهرة إلى إنه سيتم تخصيص عددًا من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبرى أكتوبر، وبصلاح سالم - اتجاه المطار، وبجوار وزارة المالية- حى غرب مدينة نصر، وأعلى الجبلاية (كوبري أكتوبر)، وبجوار برج أم كلثوم، وأمام مطلع كوبرى ١٥ مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.

شاشات عرض كبرى بميادين أسيوط لبث فعاليات افتتاح المتحف الكبير

