حافلة الزمالك تصل إستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

 وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها السادسة مساء اليوم.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة ديكيداها الصومالي، مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وكان فريق الزمالك قد فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، عن ارتداء الأول زيه الأساسي، المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

 وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من: محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسئول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك ضده

لاعب ارتكاز وحيد في قائمة الزمالك أمام ديكيداها

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسئولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

