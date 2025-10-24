الجمعة 24 أكتوبر 2025
رياضة

الجزيري وشيكو بانزا يقودان هجوم الزمالك أمام ديكيداها في الكونفدرالية

فيريرا
فيريرا

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام.

 

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

 

موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقناة الناقلة

 ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام، وتنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وكان فريق الزمالك قد فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، عن ارتداء الأول زيه الأساسي، المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

 وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من: محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسئول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك ضده

لاعب ارتكاز وحيد في قائمة الزمالك أمام ديكيداها

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسئولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

الزمالك الزمالك وديكيداها مباراة الزمالك وديكيداها ديكيداها موعد مباراة الزمالك وديكيداها اخبار الزمالك نادي الزمالك

الجريدة الرسمية