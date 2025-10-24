يانيك فيريرا يدافع عن محمد السيد بعد هجوم جماهير الزمالك

دافع يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، عن لاعب الفريق محمد السيد بعد الهجوم الذي تعرض له من جماهير القلعة البيضاء خلال مواجهة ديكيداها في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي:" النقطة الإيجابية اليوم أن جميع لاعبي الفريق دعموا محمد السيد، تمت ترجمة الهتافات لي من على مقاعد البدلاء، وأظهر اللاعبون دعما واضحا لزميلهم، وهذا أمر إيجابي للغاية.

ووجه مدرب الزمالك رسالة إلى الجماهير قائلا من المفترض أن يكون الجمهور داعما للنادي، لكنني أعتقد أن الجماهير لا تعرف نصف ما نواجهه يوميا داخل النادي من مشكلات وصعاب.

واختتم فيريرا تصريحاته: “لم نكن سعداء بهجوم الجماهير على محمد السيد، ولم يكن من السهل عليه أن يخوض المباراة تحت هذا الضغط الكبير، وهذا يحسب له ويظهر شخصيته القوية”.

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وأهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

