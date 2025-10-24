ادعى أنه مالك محلات بلبن، ضبط مهتز نفسيا أشعل النيران في فرع المنيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شاب أشعل النيران فى محل بلبن مما أسفر عن إصابة أحد العمال بحروق فى منطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

عاطل أشعل النيران فى فرع بلبن بالمنيرة الغربية

تلقى المقدم عصام الشناوى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بمحل بلبن مما أسفر عن وجود مصاب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص والتحفظ على كاميرات المراقبة تبين دخول شخص مهتز نفسيًا بالمحل، وقام بالتعدي على العاملين به بالسب والقذف، وادعى أنه مالك محلات بلبن، وقام بخلع ملابسه وإلقاء بعض البنزين من زجاجة كانت بحوزته أرضا وأضرم النيران بها، وفر هاربا.

وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 30 عامًا، ومهتز نفسيًا.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

