أهالي قرية الإبراشي بالشرقية يشتكون من انتشار القمامة

قام اليوم المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالاستجابة لشكوى أهالي قرية الإبراشي التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، لمسح وتمهيد ورفع المخلفات من مدخل القرية حيث تم التنسيق مع رئيس الوحدة لإحضار لودر لرفع المخلفات، وتمهيد الطريق وتوجه الأهالى بالشكر لرئيس المركز ورئيس الوحدة لسرعة الاستجابة.

انتهاء الاعمال بمدرسة ابوبرى بنسبة 80%-فيتو

شكوى للبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء

وكان أهالى قرية الإبراشي قد تقدموا بشكوى عاجلة إلى بوابة مجلس الوزراء للشكاوى، من جراء إهمال أعمال النظافة بالقرية وبصفة خاصة بـ المدخل والشوارع فأحالها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بصفة عاجلة إلى رئيس المركز، معطيا توجيهات بالتواصل والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

سرعة الانتهاء من مدرسة أبو برى للتعليم الأساسي

كما تابع رئيس مركز ومدينة ديرب نجم سير الأعمال الإنشائية بمدرسة أبو بري للتعليم الأساسي بتكلفة 13 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 80% تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، حيث إن المبنى عبارة عن أربعة ادوار مكونة من ١١ فصلا، مشددا على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للدخول في الخدمة الفعلي

إنارة شارع داير الناحية بأبومتنا ببهنيا

كما قام اليوم سالم بالاستجابة لشكوى أهالي قرية أبو متنا التابعة للوحدة المحلية ببهنيا لعدم إنارة شارع داير الناحية بالقرية، وتم التنسيق مع رئيس الوحدة وقسم الإنارة بالوحدة لإحضار المهمات اللازمة لعمل الصيانة اللازمة، وشد سلك من المحول إلي خط الشوارع بالقرية، وتركيب ثلاث قواطع لتحكم في الفصل لترشيد الكهرباء

