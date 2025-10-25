السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي قرية الإبراشي بالشرقية يشتكون من انتشار القمامة

اهالي قريةالابراشي
اهالي قريةالابراشي يشتكون من النظافةبديرب نجم محافظة الشرقية

قام اليوم المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم  بمحافظة الشرقية بالاستجابة  لشكوى أهالي قرية الإبراشي التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، لمسح وتمهيد ورفع المخلفات من مدخل القرية حيث تم التنسيق مع رئيس الوحدة لإحضار لودر لرفع المخلفات، وتمهيد الطريق وتوجه الأهالى بالشكر لرئيس المركز ورئيس الوحدة لسرعة الاستجابة. 

 مياه الشرقية تنظم حملات توعوية وتثقيفية في ديرب نجم

انتهاء الاعمال بمدرسة ابوبرى بنسبة 80%-فيتو
انتهاء الاعمال بمدرسة ابوبرى بنسبة 80%-فيتو

شكوى للبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء 

وكان أهالى  قرية الإبراشي قد تقدموا بشكوى عاجلة  إلى بوابة مجلس الوزراء للشكاوى،  من جراء إهمال أعمال النظافة بالقرية وبصفة خاصة بـ المدخل والشوارع  فأحالها المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية بصفة عاجلة إلى رئيس المركز، معطيا توجيهات بالتواصل والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم. 

سرعة الانتهاء من مدرسة أبو برى للتعليم الأساسي 

كما تابع  رئيس مركز ومدينة ديرب نجم سير الأعمال الإنشائية بمدرسة أبو بري للتعليم الأساسي  بتكلفة 13 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 80% تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، حيث إن المبنى عبارة عن أربعة ادوار مكونة من ١١ فصلا، مشددا على الشركة المنفذة  بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للدخول في الخدمة الفعلي

محافظ الشرقية يختتم جولته في ديرب نجم بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

إنارة شارع داير الناحية بأبومتنا ببهنيا 

  كما قام اليوم سالم بالاستجابة  لشكوى أهالي قرية أبو متنا التابعة للوحدة المحلية ببهنيا لعدم إنارة  شارع داير الناحية بالقرية، وتم التنسيق مع رئيس الوحدة وقسم الإنارة بالوحدة لإحضار المهمات اللازمة لعمل الصيانة اللازمة، وشد سلك من المحول إلي خط الشوارع بالقرية، وتركيب ثلاث قواطع لتحكم في الفصل لترشيد الكهرباء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع المخافات مسح وتمهيد قرية الابراشي الوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو مركز ديرب تجم محافظة الشرقية المحاسب صلاح سالم

مواد متعلقة

 مياه الشرقية تنظم حملات توعوية وتثقيفية في ديرب نجم

محافظ الشرقية يختتم جولته في ديرب نجم بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية بإحدى قرى ديرب نجم

ads

الأكثر قراءة

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة

ضربها بالخرطوم في الشارع، حكاية فتاة التجمع الخامس مع سائق النقل الذكي تثير الغضب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية