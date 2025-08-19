محافظ الشرقية يختتم جولته في ديرب نجم بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والذي يضم 10 شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الواحد والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

مرافقو المحافظ

وجاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

ضرورة إنهاء ملفات التصالح

تعرف المحافظ على معدلات الإنجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها بالمركز، مؤكدًا على ضرورة إسراع الخطى في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين بأسرع وقت، والرد الفوري على الإستفسارات الخاصة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتلبية إحتياجاتهم دون تأخير.

المحافظ التقى بمجموعة من المواطنين

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي واستمع لمطالبهم، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدًا في سبيل تلبية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنهاء مصالحهم.

متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما أشار محافظ الشرقية إلى حرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين على الطبيعة، وطالب العاملين بالمركز التكنولوجي باستمرار بذل الجهد والعمل وسرعة الإنجاز في العمل، والتيسير على المواطنين في إطار القانون.

