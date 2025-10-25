تنفيذ 4 إزالات فورية بمركز أبوحماد في الشرقية

أكد المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، أنه تم إزالة 4 حالات مخالفة بالوحدة المحلية بوادي الملاك، شملت: مزرعة دواجن بمساحة غير محددة، ومبنى بالطوب الطيني، وسورين مبنيين بالدبش، وذلك بالوحدة المحلية بالملاك.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وقال معجل: ان فريق العمل برئاسة المركز بقيادة خالد دومة نائب رئيس المركز يقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم وازالة اى تعدى على الفور، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حيث ترد الارض الى ماكانت عليه قبل التعدى على نفقة المتعدى.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

جاء ذلك تنفيذآ لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد التعديات على الأرض الزراعية وتنفيذ الإزالات فى المهد للمخالفين.

