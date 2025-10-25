السبت 25 أكتوبر 2025
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد

 تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، ووفد المحافظين المشارك مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية شمال مدينة الخارجة، بحضور عددٍ من رؤساء الهيئات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك في إطار برنامج الزيارة الميدانية لمحافظة الوادي الجديد.

واطلع الوفد على ما يضمه المجمع من منشآت حكومية وخدمية متكاملة، وما يقدمه من منظومة رقمية حديثة تُسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسرعة ودقة في بيئة عمل عصرية متطورة، بلغت ٣٥ منشأة حكومية وخدمية تشمل المديريات والإدارات التنفيذية ومجمع المحاكم ودار المحفوظات ومجمع البنوك والبريد المصري، إلى جانب مول تجاري وقاعة مؤتمرات كبرى ومحطات للطاقة الشمسية ومياه الشرب، بالإضافة إلى مشروع ميكنّة صندوق استصلاح الأراضي، مؤكدين أن ما تحقق داخل المجمع يجسد توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتوفير بيئة عمل متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

