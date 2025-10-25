وزيران و5 محافظين يشهدون إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة 100 مليون شجرة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة” بالمحافظة، بمشاركة محافظي سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية ونائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة

تأتي الفعالية في إطار التكليفات الرئاسية بمتابعة تنفيذ المبادرة الرامية إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين نوعية الهواء، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن والمراكز بمختلف المحافظات.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض، علي أن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ما تم تنفيذه من المبادرة في المراحل السابق يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.



من جانبه أوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم زراعة ٥٤٥ ألف شجرة خلال المراحل الثلاث من أشجار الفاكهة والأشجار الخشبية، ومستهدف زراعة 100 ألف شجرة خلال المرحلة الحالية.

وحرص وفد الوزراء والمحافظين على غرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو في واحة الخارجة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.