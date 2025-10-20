الإثنين 20 أكتوبر 2025
ترامب: الصين ستواجه رسومًا جمركية ضخمة تصل إلى 155%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين ستواجه رسومًا جمركية ضخمة تصل إلى 155% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد قبل الأول من الشهر المقبل.

ترامب يهدد الصين بسبب سياساتها التجارية 

وقال ترامب في تصريحات مساء اليوم إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات الاقتصادية غير العادلة"، مشددًا على أن الوقت حان لأن تدفع الصين ثمن سياساتها التجارية التي وصفها بأنها "تضر بالمصالح الأمريكية وتسرق الوظائف من العمال الأمريكيين".

تحذير اقتصادي وتهديد سياسي


وأضاف ترامب: "إذا لم توقع الصين اتفاقًا واضحًا وعادلًا بحلول الأول من الشهر المقبل، فستُفرض عليها الرسوم الجديدة فورًا، ولن يكون هناك أي استثناءات أو تأجيلات".

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا حادًا في لهجة ترامب تجاه بكين، وقد تؤدي إلى توتر جديد في الأسواق العالمية إذا لم يتم احتواء الأزمة عبر قنوات التفاوض.

