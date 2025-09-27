بعد تراجع 4 أشهر، ارتفاع أرباح الصناعات الصينية بنسبة 20% خلال أغسطس

سجلت أرباح الشركات الصناعية في الصين قفزة ملحوظة في شهر أغسطس الماضي، منهية 4 أشهر متتالية من التراجع، في مؤشر على نجاح الحملات الحكومية لمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية وحدة المنافسة في السوق.

أرباح القطاع الصناعي في الصين

وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة اليوم السبت، ارتفعت أرباح القطاع الصناعي 20.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفق بلومبرج.

أما في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فقد ارتفعت الأرباح 0.9%، متجاوزة توقعات «بلومبرج إيكونوميكس» التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 1.6%.

تقليص فائض الإنتاج

وتأتي هذه الأرقام في وقت شهد فيه التضخم الصناعي في الصين أول تحسن له منذ 6 أشهر، مدفوعًا بحملة حكومية واسعة لتقليص فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات رئيسية، غير أن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي قد يحد من استفادة الشركات من هذه التحسينات على المدى القصير.

ضعف الطلب المحلي

ترى بلومبرج أنه رغم هذه القفزة، فإن مستقبل أرباح المصانع والمناجم والمرافق الصينية يبقى محفوفًا بالضبابية بسبب ضعف الطلب المحلي واستمرار الغموض حول الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويواصل الاقتصاد الصيني تباطؤه في الربع الثالث من العام، مع تراجع وتيرة الإنفاق على البنية التحتية وتفاقم آثار أزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الطلب على السلع الصناعية الأساسية مثل الصلب والأسمنت.

