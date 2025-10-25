السبت 25 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الجيش الأمريكي يبدأ تشغيل طائرات استطلاع مسيرة فوق غزة، اعرف السبب

غزة
غزة

 بدأ الجيش الأمريكي منذ أيام تشغيل طائرات استطلاع مسيرة فوق القطاع، وفق ما كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون وأمريكيون، ضمن الجهود الموسعة التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان عدم خرقه من قبل إسرائيل أو حماس.

وأوضح مسؤولان في جيش الاحتلال  الإسرائيلي ومسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن تلك الطائرات التي تراقب كافة الأنشطة على الأرض في غزة، استُخدمت بموافقة إسرائيل، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"

 

 وأشاروا إلى أن مهمات الاستطلاع هذه تُنفذ لدعم مهام مركز التنسيق المدني-العسكري الجديد في جنوب تل أبيب، والذي أنشأه الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، لمراقبة وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات

وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي قد استخدم سابقًا الطائرات المسيّرة فوق غزة للمساعدة في تحديد مواقع تواجد الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر 2023، إلا أن هذه الجهود الاستطلاعية الأخيرة تشير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يرغبون في الحصول على فهم مستقل لما يحدث داخل القطاع الفلسطيني، بعيدًا عن الرواية الإسرائيلية.

لاسيما أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانوا أشاروا إلى وجود قلق داخل واشنطن من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاتفاق.

 

