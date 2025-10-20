الإثنين 20 أكتوبر 2025
نتنياهو: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة أمس

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته اليوم الاثنين أمام الكنيست الإسرائيلي: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة أمس.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن  الضغط أجبر حماس على الموافقة على قبول الصفقة.

 

نتنياهو: مصرون على نزع سلاح حماس والمهمة لم تنته بعد  

وأضاف نتنياهو: سيطرنا على كل معابر غزة ودمرنا بنية تحتية عسكرية لحماس ومصرون على نزع سلاح حماس وتحقيق أهداف الحرب. 
 

وتابع نتنياهو: صفقة الرهائن لم تكن مطروحة على الطاولة في كل مراحل الحرب والمهمة لم تنته بعد.

واستطرد: وصلنا لقمة جبل الشيخ بسوريا وسماء طهران واستعدنا الرهائن وأزلنا تهديد إيران وأذرعها.

وزعم نتنياهو: حاربنا في 7 جبهات للنهوض وملتزمون بإعادة رفات كل الرهائن. 

