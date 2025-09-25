"السلامة المهنية" تنظم ندوة للتوعية بطرق تطبيق قانون العمل الجديد

نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بقيادة المستشار خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، ندوة تثقيفية لـ35 من مسؤولي إدارات السلامة والصحة المهنية بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، وذلك بمقر ديوان عام مديرية عمل قنا.

وقال الدكتور محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن الهدف من الندوة التوعية بأبرز المستجدات القانونية التي جاءت في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،بشأن تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج،وكذلك العمل على ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية.

واضاف أنه جرى مناقشة طرق مواجهة بعض التحديات التي قد تواجه المفتشين،وتطبيق مواد القانون،والتاكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم الفني والتدريب المستمر للمفتشين خاصة بعد صدور القرارات الوزارية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة وحماية حقوق العاملين.

وقال أحمد جابر عبد الباسط، مدير مديرية العمل بقنا،أن المديرية حريصة على تنفيذ توجيهات الوزير جبران، من خلال تنظيم اللقاءات الدورية والتنسيق مع الإدارات المركزية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.