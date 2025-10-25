السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

تقرير المرور يكشف سبب تفحم سيارة بطريق السويس

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة قائد سيارة لقي مصرعه في حريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق السويس الصحراوي اتجاه مصر الجديدة بجوار مستشفى الكهرباء بدائرة قسم مدينة نصر ثالث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.   

وكشف تقرير المرور الفني حول الحادث أن السرعة الزائدة السبب حيث انفلتت عجلة القيادة بيد السائق فانقلبت فحدث ماس كهربائي فاشتعلت النار بها وتفحمت بسرعة.   

تفحم سيارة وقائدها على طريق السويس الصحراوي 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل سيارة بطريق السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين تفحم السيارة وقائدها.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق. 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من استخراج المتوفى بمعرفة القوات من داخل السيارة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

