المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق السويس الصحراوي  اتجاه مصر الجديدة بجوار مستشفى الكهرباء بدائرة قسم مدينة نصر ثالث، أن الحريق أسفر عن تفحم قائد السيارة.

وأضافت المعاينة أنه سير السيارة الملاكى على طريق السويس الصحراوي انقلاب بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في اندلاع النيران بها وأسفرت عن تفحمها وتفحم قائدها.


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى بطريق السويس اتجاه مصر الجديدة بجوار مستشفى الكهرباء بدائرة قسم مدينة نصر ثالث، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين تفحم السيارة، ووفاة قائدها، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من استخراج المتوفى بمعرفة القوات من داخل السيارة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

