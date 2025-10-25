حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، مساء الجمعة، بشقة سكنية، وذلك دون حدوث أي إصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بعمارة بمنطقة لوران،

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقها الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بعمارة شهيرة، دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق داخل شقة وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتمت أعمال التبريد وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، والعرض علي جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.