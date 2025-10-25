السبت 25 أكتوبر 2025
محافظات

حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، مساء الجمعة، بشقة سكنية، وذلك دون حدوث أي إصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

البداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل أول تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بعمارة بمنطقة لوران، 

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقها الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بعمارة شهيرة، دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق داخل شقة وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتمت أعمال التبريد وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، والعرض علي جهات التحقيق.

بالاسكندرية الحماية المدنية الرمل اول

