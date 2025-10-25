بعد نقل السياح لاستكمال رحلتهم، تشكيل لجنة فنية لفحص كوبري كلابشة بأسوان عقب اصطدام باخرة به

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تداعيات اصطدام الباخرة السياحية "نايل ماركيز" بأحد أعمدة كوبري كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، والذي أسفر عن تحطم جزئي لمقدمة الباخرة.

وقال مدير عام السياحة بأسوان ياسر جاد الرب إنه تم التنسيق مع الشركة السياحية المالكة للباخرة، وتم نقل ركاب الباخرة بإجمالي 123 سائحا إلى مدينة الأقصر لاستكمال برنامجهم السياحي فور دخولها للمراسي السياحية بمدينة إدفو.

وأضاف أنه تمت المعاينة المبدئية للباخرة "نايل ماركيز"، حيث اتضح أن سبب الاصطدام نتيجة انفصال الدفة الإلكترونية بشكل مفاجئ، وسيتم تحويل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة للإصلاح وإعادة إبحارها.

وكلف محافظ أسوان المهندس عيد كرومر مدير الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بأسوان بتشكيل لجنة متخصصة للمعاينة المبدئية لعمود الكوبري الذي اصطدمت به الباخرة السياحية، وقد أكد سلامة الكوبري، والعمود الذي اصطدمت به الباخرة، حيث لم يتأثر من هذا الاصطدام، وفي أمان كامل.



