مخاطر المضمضة بالزيت على الأسنان، وهل تكافح التسوس؟

عادت ممارسة "المضمضة بالزيت" (Oil Pulling)، وهي علاج قديم للعناية بصحة الفم، لتكتسب شعبية جديدة مؤخرًا، فيعتقد إن المضمضة بزيت جوز الهند أو زيوت أخرى يمكن أن تكافح التسوس، وتقلل من البلاك، وتساعد في تبييض الأسنان.

ما هي المضمضة بالزيت؟

المضمضة بالزيت هي عندما يضع الشخص حوالي ملعقة كبيرة من الزيت الصالح للأكل في الفم ثم تحريكه والمضمضة به لفترة زمنية معينة. يمكن أن تتراوح هذه الفترة حتى 20 دقيقة، وبعد المضمضة، يتم بصق الزيت، ثم تنظيف الأسنان بالفرشاة ومتابعة الروتين اليومي.

ويستخدم غالبا زيت جوز الهند، بينما كانت الطريقة التقليدية في طب الأيورفيدا الهندي تعتمد على زيت السمسم، وتعد الزيوت الصالحة للأكل الأخرى، مثل زيت دوار الشمس أو زيت الزيتون، خيارات أيضًا،

ومارس الناس هذه العادة لقرون اعتقادًا منهم بأنها تمنع تسوس الأسنان، ورائحة الفم الكريهة، ونزيف اللثة، وجفاف الحلق، وتشقق الشفاه، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي.

ولكن لا تقدم المضمضة بزيت جوز الهند أو غيره من الزيوت فوائد واضحة، وهي بالتأكيد ليست بديلًا عن تنظيف الأسنان المنتظم بالفرشاة والخيط.

هل هناك فوائد للمضمضة بزيت جوز الهند؟

لا توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA) بالمضمضة بالزيت بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى نقص الأدلة العلمية على أنها تحقق الادعاءات المروجة عنها.

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات حول المضمضة بالزيت، إلا أنها دراسات صغيرة ولا توفر بيانات كافية لإثبات أن هذه الممارسة مفيدة فيما يتعلق بمسائل نظافة الفم، مثل:

تقليل البكتيريا الضارة في الفم.

منع تكون البلاك على الأسنان.

تقليل رائحة الفم الكريهة.

فلا يوجد دليل على أن المضمضة بالزيت فعالة أو أنها ستحدث أي فرق ملحوظ في صحة الفم.

ما لا تستطيع المضمضة بالزيت فعله

دالمضمضة بالزيت ليست علاج مثبت لتسوس الأسنان، كما يقول بعض المؤيدين، ولا يمكن إصلاح حفرة في الأسنان باستخدام طرق منزلية الصنع. لذلك، يحتاج المرض إلى زيارة طبيب الأسنان.

كما لا يوجد دليل واضح على أن المضمضة بالزيت يمكنها:

تبييض الأسنان.

تنظيف الجيوب الأنفية.

تقليل حب الشباب.

تخفيف الصداع النصفي.

تخفيف آثار المخلفات (الخميرة) بعد السكر.

اضرار المضمضة بالزيت

لا يوجد ضرر حقيقي من المضمضة بالزيت ولكن لا توجد كذلك حاجة فعلية أة فائدة لها، الأولوية الأكبر هي تنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين على الأقل يومي لمدة دقيقتين، بالإضافة إلى استخدام خيط الأسنان مرة أو مرتين يوميا.

