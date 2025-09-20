ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان (GIDC 2025) بجامعة الجلالة

اختتمت جامعة الجلالة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان (GIDC 2025)، الذي نظمته كلية طب الأسنان بالجامعة في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

أقيم المؤتمر تحت شعار "ابتسامات مبتكرة.. تُغير الحياة"، وجمع بين أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات طب الأسنان والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، من خلال أكثر من 15 ورشة عمل متخصصة، و150 محاضرًا وخبيرًا دوليًا، ومعرض لأحدث التقنيات والمنتجات الطبية، إلى جانب فعاليات طلابية ومسابقات علمية.

شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا رفيع المستوى تقدمه: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن استضافة المؤتمر الدولي للمرة الثانية على التوالي تعكس مكانة الجامعة المتنامية كمنصة للتبادل العلمي والمعرفي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتقديم نموذج رائد للجامعات الذكية، يقوم على الدمج بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مضيفًا أن المؤتمر هذا العام فتح آفاق جديدة أمام البحث العلمي في مجال طب الأسنان، بما يخدم المنظومة الصحية في مصر والمنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب السيد حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر وفر فرصة استثنائية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والطلاب، مشيرًا إلى أن جدول أعماله شمل مناقشة محاور محورية مثل الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، والابتكار في الممارسات الطبية، مشيرًا إلي أن الكلية تؤمن بأهمية التعليم المستمر، والمضي قدمًا في تطوير مهارات الأطباء والباحثين لمواكبة أحدث التطورات العالمية.

كما أعربت الدكتورة مشيرة دهبة، السكرتير العام للمؤتمر، عن اعتزازها بالنجاح التنظيمي والعلمي للمؤتمر، مؤكدة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تضافر جهود اللجان العلمية والتنظيمية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والطلاب، مؤكدة أن النسخة الثانية من GIDC لم تكن مجرد ملتقى علمي، بل منصة متكاملة للتفاعل المجتمعي والأكاديمي، جسدت رسالة الجامعة في الربط بين العلم والمجتمع.

وأكدت جامعة الجلالة أن نجاح المؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان يعكس التزامها الراسخ بالتميز الأكاديمي، وتعزيز البحث العلمي، وتخريج كوادر طبية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، كما يأتي هذا النجاح امتدادًا لدور الجامعة في دعم المنظومة الصحية الوطنية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

