الدوري الانجليزي، تشكيل مباراة ليدز يونايتد ضد وست هام

الدوري الإنجليزي، أعلن دانيل فاركي المدير الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمرليج”.

تشكيل ليدز يونايتد أمام وست هام

يدخل فريق ليدز يونايتد مباراته أمام وست هام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: جايدن بوجل - جوي رودون - جاكا بيول - جبريل جودموندسون - إيثان امبادو

الوسط: سيان لونجستاف - أو تاناكا - بريندن آرونسون - نواه أوكافور

الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين

تشكيل وست هام يونايتد أمام ليدز يونايتد

فيما يدخل فريق وست هام يونايتد مباراته أمام ليدز يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: ألفونس أريولا

الدفاع: أرون وان بيساكا - جان توديبو - ماكسمليان كيلمان - أوليفير سكارليس

الوسط: أندري إرفينج - توماس سوتشيك - الحاج ماليك ضيوف - كريسينسيو سامرفيل - لوكاس باكيتا

الهجوم: جارود بوين

موعد مباراة ليدز يونايتد ضد وست هام والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليدز يونايتد أمام وستهام في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق محمد بركات، مع وجود تقنية الفيديو VAR لضمان نزاهة التحكيم، تحت إشراف الحكم ستيوارت أتويل وفريقه المساعد.

وتعد هذه المباراة فرصة للطرفين لتحسين مركزهما في جدول الدوري، وتوقع أن تشهد مباريات لاحقة متابعة جماهيرية وتكتيكية كبيرة من قبل المدربين والجماهير على حد سواء.

