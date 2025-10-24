محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تلقى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ضربة جديدة قبل مباراة الريدز أمام برينتفورد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول للعودة إلى سكة الانتصارات في البريميرليج بعدما خسر في 3 مباريات متتالية، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد، خاصة أن الفريق استعاد ذاكرة الانتصارات بالفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني اول أمس الأربعاء، بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

ويعيش محمد صلاح فترة سيئة للغاية حيث يعاني من تراجع مستواه بشكل ملحوظ، مما جعله عرضة للانتقادات في الآونة الأخيرة، خاصة أنه لم يسجل سوى هدفين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، أحدهما من ضربة جزاء.

وازدادت أزمات محمد صلاح قبل مواجهة برينتفورد، بعدما أعلن الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، تراجع سعر محمد صلاح في لعبة الفانتازي الشهيرة بنسبة 0.1 مليون جنيه إسترليني، لتصبح قيمته 14.3 مليون جنيه إسترليني.

الصدمة الأخرى، كانت لجوء أكثر من 454 ألف في الفانتازي ببيع محمد صلاح، كونه لم يعد عنصرًا حاسمًا في تشكيلاتهم ولا يحقق الاستفادة المرجوة منه، ليصبح أكثر لاعب يتم بيعه في فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة المقبلة.

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

فيما ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع مسئول في نادي اتحاد جدة السعودي، في أعقاب الأزمة الأخيرة التي فجرها اللاعب مع الريدز.

محمد صلاح يحذف صوره وصفته لاعبا في ليفربول

محمد صلاح حذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، أمس الأول الأربعاء.

ولم يصل صلاح إلى مستواه المعهود حتى الآن هذا الموسم، وتعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة بسبب أدائه، بما في ذلك دعوات لجلوسه على مقاعد البدلاء "لإعادة شحن طاقته".

ويتزامن جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء مع سلسلة هزائم ليفربول الأخيرة التي بلغت 4 هزائم متتالية، آخرها أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، عاد رجال أرني سلوت إلى سكة الانتصارات، بالتزامن مع إبعاد صلاح عن التشكيلة الأساسية.

ظهور محمد صلاح مع مسئول اتحاد جدة السعودي

تداول مغردون صورة للنجم المصري محمد صلاح، في أعقاب مباراة ليفربول وفرانكفورت، مع أحد المسئولين بنادي الاتحاد السعودي.

وكان محمد صلاح يقف بجوار عمر بغلف عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، وظهر الثنائي في الصور وهما يبتسمان.

