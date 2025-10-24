مواعيد مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي، أبرزها برينتفورد ضد ليفربول

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد ضد وست هام، وتستكمل الجولة غدا السبت بأربعة مواجهات فيما تختتم الجولة يوم الأحد بخمس مباريات.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة التاسعة كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي

الجمعة 24 أكتوبر

ليدز ضد وست هام - 10 مساء

السبت 25 أكتوبر

تشيلسي ضد سندرلاند - 5 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد فولهام - 5 مساء

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 7:30 مساء

برينتفورد ضد ليفربول - 10 مساء

الأحد 26 أكتوبر

وولفرهامبتون ضد بيرنلي - 5 مساء

آرسنال ضد كريستال بالاس - 5 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 5 مساء

بورنموث ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء

إيفرتون ضد توتنهام - 7:30 مساء

ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة التاسعة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الرابع.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 19 نقطة

2- مانشستر سيتي 16 نقطة

3- بورنموث 15 نقطة

4- ليفربول 15 نقطة

5- تشيلسي 14 نقطة

6- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

7- سندرلاند 14 نقطة

8- كريستال بالاس 13 نقطة

9- مانشستر يونايتد 13 نقطة

10- برايتون 12 نقطة

11- أستون فيلا 12 نقطة

12- إيفرتون 11 نقطة

13- برينتفورد 10 نقاط

14- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

15- فولهام 8 نقاط

16- ليدز يونايتد 8 نقاط

17- بيرنلي 7 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

