الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول رابعا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة التاسعة

ليفربول،فيتو
ليفربول،فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة التاسعة  فيما يتواجد ليفربول في المركز الرابع.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد ضد وست هام، وتستكمل الجولة غدا السبت بأربعة مواجهات فيما تختتم الجولة يوم الأحد بخمسة مباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة التاسعة 

1- آرسنال 19 نقطة 
2- مانشستر سيتي 16 نقطة 
3- بورنموث 15 نقطة 
4- ليفربول 15 نقطة 
5- تشيلسي 14 نقطة 
6- توتنهام هوتسبير 14 نقطة 
7- سندرلاند 14 نقطة 
8- كريستال بالاس 13 نقطة 
9- مانشستر يونايتد 13 نقطة 
10- برايتون 12 نقطة  
11- أستون فيلا 12 نقطة 
12- إيفرتون 11 نقطة 
13- برينتفورد 10 نقاط
14- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط
15- فولهام 8 نقاط
16- ليدز يونايتد 8 نقاط
17- بيرنلي 7 نقاط
18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
19- وست هام 4 نقاط 
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة التاسعة كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الانجليزي

الجمعة 24 أكتوبر 
ليدز ضد وست هام - 10 مساء

السبت 25 أكتوبر 
تشيلسي ضد سندرلاند - 5 مساء
نيوكاسل يونايتد ضد فولهام   - 5 مساء
مانشستر يونايتد ضد برايتون - 7:30 مساء 
برينتقورد ضد ليفربول - 10 مساء

الأحد 26 أكتوبر 
وولفرهامبتون ضد بيرنلي - 5 مساء 
أرسنال ضد كريستال بالاس - 5 مساء 
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 5 مساء
بورنموث ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء
إيفرتون ضد توتنهام - 7:30 مساء

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بورنموث جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

أرسنال يكتسح أتليتكو مدريد برباعية نظيفه في دوري أبطال أوروبا

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على فياريال 0/2 في دوري أبطال أوروبا

آرسنال يتخطى فولهام بهدف ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

رغم حدوثها في عهد بايدن، ترامب: تفجيرات البيجر بعناصر "حزب الله" تمت برعايتي والتشاور معي

خدمات

المزيد

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

شروط تضعها شركات الطيران على وزن الحقائب الزائد

ارتفاع جديد في العباد والذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية