تجديد حبس مدير مدرسة 15 يومًا متهم بالتحرش بطالبة بالقليوبية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات بنها بغرفة المشورة، بتجديد حبس مدير مدرسة بشبين القناطر القليوبية 15 يومًا للمرة الرابعة على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتحرش بطالبة وحيازة صور وفيديوهات خادشة للحياء، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة.

تجديد حبس مدير 15 يومًا للمرة الرابعة على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتحرش بطالبة بالقليوبية.

وأكدت مصادر أن المجني عليها عدلت عن أقوالها هي وشقيقها محرر البلاغ أمام جهات التحقيق وتم التصالح بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من النجدة من أسرة طالبة، تتهم فيه مدير المدرسة وتدعى بالتحرش بها داخل المدرسة.

وتبين من التحريات، أن المتهم استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض عليها هاتفه المحمول محاولًا التعدي عليها، إلا أنها تمكنت من الهرب وأبلغت شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية القليوبية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص عددًا من الطلاب، إضافة إلى مقتنيات كان يستخدمها لاستدراج ضحاياه، من بينها خاتم ذهب ومبالغ مالية عُثر عليها داخل مكتبه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.