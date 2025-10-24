الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق العريان مازحا: مراتي تنفع تبقى زوجة أكبر تاجر مخدرات في فيلم أو تطلع تعمل أكشن

طارق العريان ونيكول
طارق العريان ونيكول سعفان، فيتو

على هامش حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تحدثت نيكول سعفان، زوجة المخرج طارق العريان، عن انطباعاتها حول المهرجان والمشاركين فيه.

إعجاب بالفن والأناقة

وقالت نيكول سعفان:"لحد دلوقتي أكتر فستان عجبني في مهرجان الجونة السينمائي كان بتاع دانيا، زوجة الفنان كريم فهمي، وجمال المهرجان كله بيخلي اللحظة ممتعة".

شخصية نيكول: جرأة وطاقة

من جانبه قال المخرج طارق العريان مازحًا:"مراتي نيكول، تقدر تقول اللي هي عايزاه.. ممكن تنفع حتى كزوجة أكبر تاجر مخدرات في فيلم وتطلع تعمل أكشن!".

فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم.

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

تأتي دورة هذا العام تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، تأكيدًا على رسالة المهرجان في تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم القضايا الإنسانية والبيئية من خلال الفن السابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق العريان نيكول سعفان مهرجان الجونة اخبار مهرجان الجونة حفل ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

مواد متعلقة

هنا شيحة: فخورة بنمو ونجاح مهرجان الجونة

ليلى علوي: الشهرة لها ضريبة والخصوصية أغلى ما يملك الفنان

ظافر العابدين: مهرجان الجونة محطة مهمة لصناع السينما وأحلم بالأدوار التاريخية

طارق العريان: هاني سلامة لم يتحمس لفيلم السلم والثعبان 2

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على ديكيداها والتأهل لمجموعات الكونفدرالية

غياب الشناوي، توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

شاهد الهتافات التي تسببت في توقيع عقوبات على الأهلي وجماهيره

جماهير الزمالك تهاجم جون إدوارد وتطالب برحيله (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية