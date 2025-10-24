طارق العريان مازحا: مراتي تنفع تبقى زوجة أكبر تاجر مخدرات في فيلم أو تطلع تعمل أكشن

على هامش حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تحدثت نيكول سعفان، زوجة المخرج طارق العريان، عن انطباعاتها حول المهرجان والمشاركين فيه.

إعجاب بالفن والأناقة

وقالت نيكول سعفان:"لحد دلوقتي أكتر فستان عجبني في مهرجان الجونة السينمائي كان بتاع دانيا، زوجة الفنان كريم فهمي، وجمال المهرجان كله بيخلي اللحظة ممتعة".

شخصية نيكول: جرأة وطاقة

من جانبه قال المخرج طارق العريان مازحًا:"مراتي نيكول، تقدر تقول اللي هي عايزاه.. ممكن تنفع حتى كزوجة أكبر تاجر مخدرات في فيلم وتطلع تعمل أكشن!".

فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم.

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

تأتي دورة هذا العام تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، تأكيدًا على رسالة المهرجان في تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم القضايا الإنسانية والبيئية من خلال الفن السابع.

