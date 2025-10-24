الجمعة 24 أكتوبر 2025
هنا شيحة: فخورة بنمو ونجاح مهرجان الجونة

هنا شيحة، فيتو

قالت الفنانة هنا شيحة على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة:"مهرجان الجونة بيكبر وبيتطور كل سنة، ومنصة سيني جونة مهمة جدًا للصناع والمبدعين والموهوبين".

فخر واعتزاز بالجونة

وأضافت هنا شيحة:"كل سنة بفتخر بالجونة، وبشوف أننا رايحين في حتة حلوة، والمهرجان أصبح منصة قوية لدعم الفن والموهبة".

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم.

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

إعلان الفائزين بجوائز المهرجان


من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

الجريدة الرسمية