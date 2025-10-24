ليلى علوي: الشهرة لها ضريبة والخصوصية أغلى ما يملك الفنان

قالت الفنانة ليلى علوي إن الشهرة والمحبة تمنح الفنان شعورًا جميلًا بالاهتمام، لكنها تأتي أيضًا بضريبة كبيرة على حياته الشخصية.

ليلى علوي: الشهرة مبتخلنيش أعيش حياتي براحتي

وأوضحت خلال تصريحات لقناة النهار، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة،"محبة الناس ما بتخلّينيش أكون متحررة أوي أو أعيش على طبيعتي. لما أكون مع أحفادي وعيلتي بحس إنهم مش مرتاحين لأن العين والكاميرات بتراقب وكل غلطة صغيرة بتكبر."

ضريبة الشهرة: الخصوصية ثمينة

أضافت ليلى إن الشهرة تقيد حريتها الشخصية خاصة في شئون الأسرة والحياة اليومية، مؤكدة أنها تحرص أحيانًا على التصرف بشكل طبيعي في بعض الأماكن، لكن الشعور بالمراقبة غالبًا ما يحدّ من ذلك.

فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم.

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

