ظافر العابدين: مهرجان الجونة محطة مهمة لصناع السينما وأحلم بالأدوار التاريخية

أكد الفنان التونسي ظافر العابدين على هامش حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي أهمية المهرجانات السينمائية في تطوير صناعة السينما ودعم صناع الأفلام العرب، مشيرًا إلى أن مهرجان الجونة له دور كبير في هذا المجال.

المهرجانات ودورها في صناعة السينما

وقال ظافر العابدين:"المهرجانات السينمائية ومنها مهرجان الجونة السينمائي تساعد على تطوير الصناعة بشكل كبير، وتمنح صناع الأفلام منصة لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور والنقاد".

حلم بالأدوار التاريخية

وعن طموحاته الفنية أضاف:"نفسي أعمل دور تاريخي لأن لدينا تاريخ مميز وغني بالأحداث، وأتمنى أن نرى المزيد من الأفلام والمسلسلات التاريخية والمشاركة فيها".

حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم.



ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

إعلان الفائزين بجوائز المهرجان

من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

